11 новых случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области

Четыре из них в областном центре, по одному в городах Тобыл и Аркалык, еще 5 случаев - в районах. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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- В Костанае заболели мужчины 1959-го и 1986 годов рождения и женщины 1973-го и 1976 годов рождения. Они были обследованы с целью эпиднадзора перед плановой госпитализацией, а также при самообращении с признаками ОРВИ, - сообщили в штабе.

По одному пациенту госпитализировано в Тобыле и Аркалыке, в Аулиекольском, Сарыкольском и Карабылыкском районах. Также 2 человека с КВИ выявлены в Костанайском районе.

- Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов пройдет во всех регионах. После определения очагов будет проведена заключительная дезинфекция, - отметили в штабе. - Всем пациентам будет оказана медицинская помощь, согласно утвержденному клиническому протоколу.

В Костанайской области на сегодня зарегистрированы 369 случаев COVID-19, из них 197 пациентов выздоровели, 3 скончались.