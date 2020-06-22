Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 181 (+23)
33 случая COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области
28 человек с КВИ зарегистрированы в Костанае, 3 в Рудном и еще 2 в Костанайском районе. Среди заболевших 13 мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года и 20 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото i.iheart.com
- Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью, - сообщили в штабе. - Состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционные стационары и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 21 июня, в регионе выявлены 325 человек с инфекцией COVID-19, из них 192 пациента выздоровели, 2 скончалось.
Кроме того, за последние сутки выявлены 23 человека с КВИ без симптомов.
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