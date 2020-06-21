14 случаев заболевания КВИ с симптомами выявлено в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 20 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

Иллюстративное фото vecernji.hr

"По анализам на коронавирусную инфекцию методом ПЦР у жителей городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Амангельдинского, Алтынсаринского районов обнаружены положительные результаты. Также продолжают регистрироваться случаи COVID-19 в пгт Качар", - говорится в сообщении.

5 заболевших - жители областного центра, по одному выявлено в Аркалыке, Житикаре и Алтынсаринском районе, по два - в Лисаковске, Рудном и Качаре.

"Лабораторные анализы были отобраны у пациентов по эпидемиологическим показаниям, как контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, при самообращении с признаками ОРВИ и с профилактической целью", - пояснили в штабе.

Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20 июня года в области выявлены 292 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровел 191 человек.