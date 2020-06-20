Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 136 (+32)
Рекордная цифра: 150 тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в мире
Число заразившихся коронавирусом в мире на утро 20 июня превысило 8,6 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает Tengrinews.kz.
По данным университета, в мире COVID-19 заболели 8 641 120 человек, жертвами инфекции стали 459 474 пациента, 4 234 310 человек выздоровели.
Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных осталась неизменной. Лидирует как и прежде США. Число заразившихся вирусом в Бразилии превысило миллион человек. Картина с заболеваемостью COVID-19 в первой десятке стран выглядит следующим образом:
США - 2 220 961 заразились, 119 112 человека умерли,
Бразилия - 1 032 913 заразились, 48 954 умерли,
Россия - 568 292 заразились, 7831 умерли,
Индия - 380 532 заразились, 12 573 умерли,
Великобритания - 303 285 заразились, 42 546 умерли,
Испания - 245 575 заразились, 28 315 умерли,
Перу - 244 388 заразились, 7461 умерли,
Италия - 238 011 заразились, 34 561 умерли,
Чили - 231 393 заразились, 4 093 умерли,
Иран - 200 262 заразились, 9 392 умерли.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тысяч новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус.
Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
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