Депутаты Мажилиса согласились с дополнениями сенаторов, в том числе с поправкой, подтверждающей право родителей на самостоятельное решение по вакцинации детей. Таким образом, документ принят Парламентом и направлен на подпись к президенту, передает Informburo.kz

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11 июня Сенат вернул в Мажилис Кодекс о здоровье после внесения в него некоторых дополнений. В частности сенаторы внесли поправку, подтверждающую право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения по вакцинации.

Как сообщает Vlast.kz, сенатор Серик Бектурганов отмечал, что учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, которые высказывались в процессе обсуждения проекта кодекса, депутаты посчитали необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения.

«Это предлагается сделать путем добавления к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа на проведение медицинского вмешательств фразой: «в том числе профилактических прививок», - объяснял он.

Также поправки предполагают перенос в Административный кодекс нарушение медицинским работником порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом. Во избежание уголовного преследования врачей по необоснованным заявлениям предусматривается, что для начала уголовного дела необходимо будет заключение экспертной комиссии.

"Изменения и дополнения не меняют концепцию проекта Кодекса, одобренного Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в проект кодекса", – сказала депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.

Также мажилисмены согласились с поправками Сената в сопутствующий законопроект по вопросам здравоохранения.

"Некоторые категории правонарушений переведены из уголовного кодекса в кодекс об административных правонарушениях. Изменения и дополнения также не меняют концепцию законопроекта, одобренного Мажилисом", – отметила Зауреш Аманжолова.