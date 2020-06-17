Восемь новых случаев COVID-19 выявлены в Костанайской области

Шесть из них - в областном центре, еще по одному - в Костанайском и Жангельдинском районах. Все случаи - с симптомами. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото vecernji.hr

В Костанае коронавирусная инфекция выявлена у четырех мужчин в возрасте от 26-ти до 53 лет и двух женщин - 1971-го и 1956 г. р.

- Данные граждане были обследованы по эпидпоказаниям с симптомами ОРВИ, - сообщили в штабе. - Также COVID-19 был подтвержден у жителей Костанайского и Жангельдинского районов. Здесь инфекция выявлена у школьника 2010 года рождения и пенсионерки 73 лет. Оба пациента обследованы по контакту с ранее инфицированными больными.

Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов продолжается. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, согласно утвержденному клиническому протоколу.

По данным на 16 июня, в области выявлен 241 человек с инфекцией COVID-19, из них 186 пациентов выздоровели, 2 скончались.