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Недобросовестные выпускники не смогут пересдать ЕНТ
Нарушителям правил сдачи Единого национального тестирования запретят пересдавать экзамен. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН Казахстана Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.
Фото : Казинформ
Если тестируемый подойдет к металлоискателю с запрещенным предметом, то его результат будет аннулирован, он не будет допущен, и в этом году тест пересдать уже не сможет. Перед тем, как он подойдет, попросим его ознакомиться с правилами. Затем он распишется в соответствующем документе, что он чувствует себя хорошо, правила тестирования знает и запрещенных предметов с собой не имеет, - сообщил Дидар Смагулов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в январе, во время пробных тестирований, количество таких нарушителей сократилось с 60% до 5%.
Мы имеем право до 25 августа текущего года перепроверять видео. То есть, если в ходе анализа видеоматериалов будет выявлено использование запрещенных предметов или иное нарушение правил, то это тоже приведет к аннулированию результатов. Если на тот момент был присужден грант, то этот человек гранта лишится, и он будет присужден человеку, который сдавал ЕНТ честно, - подчеркнул глава центра тестирования.
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