Три случая COVID-19 выявлено в Костанайской области

Коронавирусная инфекция выявлена у женщин 1974, 1967 и 1995 года рождения, все случаи - с симптомами. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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Одна из зараженных вернулась из Нур-Султана в Рудный. Женщину обследовали после обращения в медицинское учреждение с температурой. Две другие пациентки проживают в Костанае. Одну из них обследовали в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации, а вторую после обращения в медучреждение при появлении симптомов ОРВИ.

- По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Больные госпитализированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение, - сообщили в штабе. - Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 14 июня в регионе выявлено 220 человек с инфекцией COVID-19, из них 182 пациента выздоровело, 2 скончались.