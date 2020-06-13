Международные рейсы возобновляют в Казахстане

Международные рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию возобновляют в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КГА.

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"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 20 июня поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

"Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами", - также отметили в КГА.