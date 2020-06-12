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Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 28 (+7)
Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен в Костанае
Лабораторные анализы были отобраны у жительницы областного центра 1956 года рождения по эпидемиологическим показаниям. Женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с жалобами на общее состояние здоровья.
Иллюстративное фото viimsivald.ee
- По результатам диагностического исследования ПЦР у пациентки был уточнен диагноз COVID-19, женщина госпитализирована в инфекционный стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявлены лица, контактировавшие с больной, все взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 11 июня в области выявлено 210 человек с инфекцией COVID-19, 155 пациентов из них выздоровело, 2 скончались
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