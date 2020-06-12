Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен в Костанае

Лабораторные анализы были отобраны у жительницы областного центра 1956 года рождения по эпидемиологическим показаниям. Женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с жалобами на общее состояние здоровья.

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- По результатам диагностического исследования ПЦР у пациентки был уточнен диагноз COVID-19, женщина госпитализирована в инфекционный стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявлены лица, контактировавшие с больной, все взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 11 июня в области выявлено 210 человек с инфекцией COVID-19, 155 пациентов из них выздоровело, 2 скончались