В восьми жилых домах отключат горячую воду в Костанае

Отключение произойдет в связи с текущими ремонтами внутриквартальных территорий на ул. Дощанова. С такой просьбой подрядная организация ТОО «Строительная компания «Алматы Строй» обратилась в ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото hb.bizmrg.com



Как сообщает ГКП на своей странице в Instagram, с 12 по 17 июня от ГВС будут отключены 8 жилых домов:⠀

