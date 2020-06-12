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В восьми жилых домах отключат горячую воду в Костанае
12 июня 2020, 09:29 | ЖКХ
Отключение произойдет в связи с текущими ремонтами внутриквартальных территорий на ул. Дощанова. С такой просьбой подрядная организация ТОО «Строительная компания «Алматы Строй» обратилась в ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото hb.bizmrg.com
Как сообщает ГКП на своей странице в Instagram, с 12 по 17 июня от ГВС будут отключены 8 жилых домов:⠀
- ул.Дощанова 133А, 133Б, 135, 135А, 137;⠀
- ул.Мауленова, 10/3, 10/5, 10/7.
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