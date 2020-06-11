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Один случай COVID-19 выявлен за последние сутки в Костанайской области
11 июня 2020, 09:20 | Коронавирус
Мужчина 1959 года рождения проживает в городе Лисаковск. Пациент был обследован по самообращению с диагнозом пневмония. Методом ПЦР исследования был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото photocdn.photogoroda.com
- В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, - сообщили в штабе. - Все контактные с зараженным взяты под медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование продолжается.
По состоянию на 10 июня в регионе выявлено 209 человек с инфекцией COVID-19, 143 пациента выздоровело, 2 скончались.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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