Один случай COVID-19 выявлен за последние сутки в Костанайской области

Мужчина 1959 года рождения проживает в городе Лисаковск. Пациент был обследован по самообращению с диагнозом пневмония. Методом ПЦР исследования был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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- В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, - сообщили в штабе. - Все контактные с зараженным взяты под медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 10 июня в регионе выявлено 209 человек с инфекцией COVID-19, 143 пациента выздоровело, 2 скончались.