500 тенге "с рукой" вышли из обращения

10 июня в Казахстане завершился период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Банка.

Старые купюры больше не являются законным платежным средством, но еще целый год их можно будет обменивать на действующие денежные знаки в банках второго уровня. По истечении и этого срока замену в течение трех лет будут производить в филиалах Нацбанка.

"Банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года останутся обязательными к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваться и обмениваться всеми банками и Национальным оператором почты", - уточнили в Нацбанке.