Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 2529 (+393)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 21 (+6)
500 тенге "с рукой" вышли из обращения
10 июня в Казахстане завершился период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Банка.
Старые купюры больше не являются законным платежным средством, но еще целый год их можно будет обменивать на действующие денежные знаки в банках второго уровня. По истечении и этого срока замену в течение трех лет будут производить в филиалах Нацбанка.
"Банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года останутся обязательными к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваться и обмениваться всеми банками и Национальным оператором почты", - уточнили в Нацбанке.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 61
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020