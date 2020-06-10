9 июня 2019 года казахстанцы выбрали президентом страны Касым-Жомарта Токаева. Как вы оцениваете первый год его работы на посту главы государства? Видны изменения к лучшему - и в экономической, и в социальной, и в политической сферах.

Президенту удалось сохранить стабильность в стране в условиях пандемии коронавируса.

Уровень жизни в стране по-прежнему низкий, а политические реформы - только на бумаге.

Мои надежды на нового президента не оправдались, стало еще хуже.

