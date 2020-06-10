Холодную воду отключат на одну ночь в нескольких районах Костаная

10 июня 2020, 17:12 |  Государство

Отключение вызвано реконструкцией на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова, в границах от ул. Чкалова до пр. Абая. В связи с проводимыми работами подача питьевой воды будет прекращена с 23.00 пятницы, 12 июня, до 8.00 субботы, 13 июня. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Отключение коснется потребителей, проживающих по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Арыстанбекова  7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А, 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;
  • 5 микрорайон 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13;
  • 7 микрорайон 17А, 17Б,  21;
  • пр. Абая 9, 9/1;
  • 6 микрорайон  – частный сектор

 
Социальные объекты:

  • ул. Арыстанбекова  23 (Римско-католический приход Успения Богородицы),
  • баня «Дарай», АЗС «Промбаза 7»;
  • 7 мкр, 19 (маг.«Березка»);
  • пр. Абая, 11, КЮИ;
  • ул.Карбышева 42В, 44, 44/7, 48.