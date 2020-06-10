Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 2136 (+440)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 15 (+4)
Три новых случая COVID-19 выявлено в Костанайской области
Коронавирусная инфекция подтверждена у мужчин 1990, 1988 и 1995 года рождения, проживающих в Житикаре и Костанае. Все случаи с симптоматикой. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в информационном областном штабе.
- У данных лиц были взяты лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными. При поступлении у пациентов отмечены легкие катаральные явления, - сообщили в штабе.
Состояние заболевших ближе к удовлетворительному. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар, круг контактных лиц установлен. Эпидемиологическое расследование продолжается.
По состоянию на 9 июня в области выявлено 208 случаев заражения КВИ, из них получили лечение и выписаны 141 пациент, 2 человека скончались.
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