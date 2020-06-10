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Подачу горячей воды ограничат в одном из районов Костаная
10 июня 2020, 09:29 | ЖКХ
Горячего водоснабжения не будет в микрорайоне Аэропорт. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото nsknews.info
Отключение вызвано ремонтными работами, проводимыми АО "КазТрансГаз Аймак". В связи с этим 10 июня, с 9.00 до 18:00, будет временно приостановлена подача газа на котельную микрорайона Аэропорт. И, как следствие, произойдет ограничение в подаче горячей воды.
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