Подачу горячей воды ограничат в одном из районов Костаная

Горячего водоснабжения не будет в микрорайоне Аэропорт. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото nsknews.info

Отключение вызвано ремонтными работами, проводимыми АО "КазТрансГаз Аймак". В связи с этим 10 июня, с 9.00 до 18:00, будет временно приостановлена подача газа на котельную микрорайона Аэропорт. И, как следствие, произойдет ограничение в подаче горячей воды.