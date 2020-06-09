Даты запуска международного авиасообщения зависят от эпидемиологической обстановки, передает Informburo.kz

Авиасообщение между Казахстаном и Турцией планируют возобновить в конце июня, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Планируется поэтапное возобновление международных рейсов. В конце июня мы планируем запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией. В дальнейшем, по мере улучшения эпидемиологической обстановки планируем возобновить международное авиасообщение с другими странами", – сказал Атамкулов.

Внутренние авиарейсы в Казахстане поэтапно восстанавливались с 1 мая. Сейчас полёты осуществляются по 44 маршрутам с частотой 340 рейсов в неделю. Продано порядка 188 тысяч авиабилетов.

В конце мая сообщалось, что Казахстан на первом этапе рассматривает возможность возобновления авиарейсов с тремя странами: Китаем, Южной Кореей и Азербайджаном, а на втором этапе – с Турцией, ОАЭ, Германией, Таиландом и Чехией.