Три случая COVID-19 выявлено в Костанайской области

Новые пациенты имеют симптомы, все заболевшие проживают в Карабалыкском районе. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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- По результатам диагностических исследований ПЦР, диагноз COVID-19 подтвержден у мужчины 1994 года рождения. Данный гражданин прибыл из Российской Федерации, был обследован с профилактической целью, - сообщили в штабе. - Также COVID-19 выявлен у школьника, 2003 года рождения. Подросток был обследован по эпидпоказаниям по контакту с ранее заболевшей пациенткой.

Еще один положительный результат анализа методом ПЦР исследования был получен у женщины 1968 года рождения. Пациентка была обследована с профилактической целью.

Состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 8 июня в регионе выявлено 205 человек с COVID-19, 136 пациентов выздоровело, 2 скончались.