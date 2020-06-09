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Три случая COVID-19 выявлено в Костанайской области
Новые пациенты имеют симптомы, все заболевшие проживают в Карабалыкском районе. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net
- По результатам диагностических исследований ПЦР, диагноз COVID-19 подтвержден у мужчины 1994 года рождения. Данный гражданин прибыл из Российской Федерации, был обследован с профилактической целью, - сообщили в штабе. - Также COVID-19 выявлен у школьника, 2003 года рождения. Подросток был обследован по эпидпоказаниям по контакту с ранее заболевшей пациенткой.
Еще один положительный результат анализа методом ПЦР исследования был получен у женщины 1968 года рождения. Пациентка была обследована с профилактической целью.
Состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 8 июня в регионе выявлено 205 человек с COVID-19, 136 пациентов выздоровело, 2 скончались.
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