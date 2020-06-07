Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня)- 687
Коронавирус в Костанайской области:
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 5 (+2)
Коронавирусной инфекцией заразились жители Житикары и Карабалыкского района
В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 6 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.
Иллюстративное фото vecernji.hr
В Житикаре и Карабалыкском районе COVID-19 подтвержден у мужчины 1984 года рождения и женщины 1979 года рождения. Оба случая выявлены по эпидемиологическим показаниям.
"Больные госпитализированы в инфекционные стационары, контактировавшие с ними лица берутся под медицинское наблюдение. В очагах проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 6 июня 2020 года на территории Костанайской области зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции.
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