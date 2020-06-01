В большинстве регионов места детского отдыха откроются с 15 июня, передает Informburo.kz

Фото из архива "НГ"

В июне в Нур-Султане, Шымкенте и 14 областях Казахстана начнут работать детские лагеря, сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина.

Решение о возобновлении деятельности детских оздоровительных центров, комплексов, загородных пришкольных лагерей принимают акиматы, с учётом эпидситуации и при условии соблюдения санитарных норм.

Детские загородные лагеря откроются:

с 8 июня – в двух регионах (в том числе Шымкент);

с 15 июня – в 12 регионах;

с 20 июня – в двух регионах (в том числе Нур-Султан).

Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в Алматы.

По прогнозным данным, из 12 154 лагерей будет действовать только 65%.

"Что же делать остальным школьникам, которые не смогут поехать в лагерь? В этих целях мы усилим деятельность пришкольных организаций. Все они на 100% готовы обеспечить занятость детей, в том числе и в онлайн-формате. Работать с детьми по месту жительства готовы 1 222 дворовых клуба. Будут открыты более 9 тысяч летних онлайн-школ по различным направлениям. Всё лето будут работать более 21 тысячи клубов и кружков по интересам", – сообщила Юлия Овечкина.