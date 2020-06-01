Коронавирус в Костанайской области:
Во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, откроют летние загородные и пришкольные лагеря
Фото из архива "НГ"
В июне в Нур-Султане, Шымкенте и 14 областях Казахстана начнут работать детские лагеря, сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина.
Решение о возобновлении деятельности детских оздоровительных центров, комплексов, загородных пришкольных лагерей принимают акиматы, с учётом эпидситуации и при условии соблюдения санитарных норм.
Детские загородные лагеря откроются:
- с 8 июня – в двух регионах (в том числе Шымкент);
- с 15 июня – в 12 регионах;
- с 20 июня – в двух регионах (в том числе Нур-Султан).
Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в Алматы.
По прогнозным данным, из 12 154 лагерей будет действовать только 65%.
"Что же делать остальным школьникам, которые не смогут поехать в лагерь? В этих целях мы усилим деятельность пришкольных организаций. Все они на 100% готовы обеспечить занятость детей, в том числе и в онлайн-формате. Работать с детьми по месту жительства готовы 1 222 дворовых клуба. Будут открыты более 9 тысяч летних онлайн-школ по различным направлениям. Всё лето будут работать более 21 тысячи клубов и кружков по интересам", – сообщила Юлия Овечкина.
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