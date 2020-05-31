12 новых случаев COVID-19 выявлено в Костанайской области

9 случаев зарегистрировано в Житикаре, два - в Костанае и один в Лисаковске. Таковы данные официального штаба на 30 мая.

Иллюстративное фото nv.ua

Коронавирусная инфекция выявлена в городах Костанай и Лисаковск у работников предприятия «Тенгизшевройл». Мужчины 1981 и 1980 годов рождения прибыли в составе группы вахтовых рабочих 28 мая. Все вахтовики помещены в карантинные центры до получения результатов лабораторного обследования.

В Житикаре 9 пациентов в возрасте от 8 до 53 лет госпитализированы в инфекционные стационары. Все являются близкими контактными с ранее зараженными пациентами.

В областном центре COVID-19 подтвержден у студентки 1998 года рождения, прибывшей из Российской Федерации через автопереход «Кайрак». Девушка была госпитализирована в карантинный стационар, до получения ПЦР анализа.

Состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

По состоянию на 30 мая в Костанайской области выявлено 177 человек с инфекцией COVID-19.