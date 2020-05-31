«Главное - не сломаться на последнем километре» - костанаец об эктриме, спорте и свободе

В связи с введённым в марте режимом ЧП, многим пришлось покинуть города-миллионники и вернуться в родные места. Наш земляк Ильдар Кусаинов тоже приехал из столицы в Костанай. Ему 29 лет, он активно занимается моржеванием и бегом.

- Я не спортсмен, не могу себя им назвать, просто занимаюсь тем, что мне нравится и от чего получаю удовольствие, – рассказывает Ильдар. -Свой первый марафон на 10 км в 2018 году, я побежал за другого человека. Приятель из клуба любителей моржевания приболел и предложил мне пробежать за него, чтобы не сгорела регистрация. Согласился не раздумывая. Первые пару километров дались на удивление легко, на девяти я думал, зачем ввязался в это все». Прибежав к финишу, я испытал эйфорию от победы над собой и своей ленью. Тогда я понял людей, которые бегут марафоны даже в непогоду. После первой "десятки" я вошёл в азарт и моей целью на тот момент стал марафон на 21 километр. Я начал больше бегать по вечерам, смотреть много роликов по технике, читать литературу. На тот момент, уже заканчивал свою историю с моржеванием, поэтому бег пришелся мне по духу и к телу. Среди моих знакомых многие бегали, в столице мне было проще с друзьями по интересу, которые были так же моими мотиваторами.

В мае 2019 года Ильдар пробежал второй марафон на дистанцию в 21 километр, это был IV благотворительный BI Marathon который проходил в Нур-Султане. Дальше - третий в сентябре 2019 года. Это был марафон на дистанцию в 42,2 км в Уральске.

- Я не скажу, что моим смыслом жизни были только марафоны, для меня было главным не сломаться на последнем километре, я бежал на преодоления себя – говорит Ильдар. - В Костанай, вернулся из-за введённого в столице карантина, продолжал бегать, по городу, пока можно было.

К бегу стали подключаться друзья Кусаинова, им также стало это интересно.

- Когда сняли режим ЧП, - рассказывает Ильдар, - и разрешили заниматься спортом, мы с друзьями стали активно бегать. Я заметил, что в этом году много людей начали бегать, сказалось закрытие спортзалов. Люди в целом начали больше ценить то, что в обычной жизни мы не замечали – свободу. Я не призываю людей бегать, не навязываю свое мнение и образ жизни никому, мне нравится то, чем я занимаюсь, я вижу изменения в своем теле, здоровье, считаю что человек должен быть ближе к природе, больше ходить, гулять. Режим ЧП и карантин, показал мне то, что я не ценил и чем пренебрегал. Уверен, это поняли и другие люди. Радуюсь, когда вижу активную и занимающуюся спортом молодежь.