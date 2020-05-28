Где открыли секторы самообслуживания egov в Костанае?

В Казахстане откроются около тысячи уголков Egov, об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Около 600 секторов самообслуживания вне зданий ЦОН уже работают, еще 400 откроются в ближайшее время. Казахстанцы, у которых нет доступа к компьютеру или Интернету, могут самостоятельно получать услуги, доступные на портале электронного правительства.

"Мы приняли ряд конкретных мер, которые исключат скопление граждан в зданиях ЦОН и минимизируют опасность распространения вируса, - отмечает председатель правления госкорпорации Асемгуль БАЛТАШЕВА. - Теперь в ЦОНах казахстанцы могут получить только недоступные онлайн «бумажные» услуги и результаты услуг, оформленных электронно. При этом необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОН. Оформить же электронные услуги казахстанцы могут самостоятельно дома, в офисе, либо в новых секторах самообслуживания».

В сельских округах уголки egov работают в зданиях местных акиматов.

Сейчас получить ЭЦП и зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале egov. При возникновении вопросов можно позвонить в контакт-центр 1414.

Три категории граждан по-прежнему могут получать электронные услуги в зданиях ЦОН: пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Им также необходимо заранее бронировать очередь.

В Костанае секторы самообслуживания открыты в здании Центра быстрого реагирования iKomek (ул. Пушкина, 98), в здании Центра миграционных услуг (Тауелсиздик, 114), в государственном архиве Костанайской области (ул. Майлина 2/6 и ул. Тауелсиздик, 82), Костанайском городском государственном архиве (ул. Гоголя, 111), в ЦПП филиала Нацпалаты предпринимателей (пр.Аль-Фараби, 116), а также в четырех поликлиниках: № 1 (ул. 1 мая, 151б), № 2 (ул. М. Хакимжановой, 56а), № 3 (проспект Кобланды Батыра, 21), № 5 (ул. Уральская, 14).