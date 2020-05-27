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Участок трассы Тобыл-Сергеевка перекроют в Костанайской области
27 мая 2020, 14:01 | ЖКХ
С 28 мая по 6 июня здесь пройдут строительно-монтажные работы. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.
Автомобильную дорогу областного значения «Затобольск-Садчиковка-Сергеевка» на период проведения ремонтных работ перекроют с 4,5 км по 11 км. В связи с этим будет временно ограничено движение для грузового автотранспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн.
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