«Живём на болоте, акимат не реагирует» - около 140 домов подтопило из-за отсутствия ливневки в районе Костанай-2

Район Костанай-2 сейчас напоминает место стихийного бедствия. После обильных осадков во дворы и подвалы десятков частных домов пришла вода. Причиной потопа, по мнению местных жителей, стал ремонт дороги.

- Место, куда раньше стекала вода, с осени отделено от нашей улицы новым асфальтом, - пояснила «НГ» 25 мая жительница дома № 48 по ул. Станционной Людмила ЯВАШ. - Ливнёвок или арыков в нашем районе нет, и воде некуда уходить. В результате весь мой участок превратился в большое болото. В прошлые года вода тоже скапливалась, но до такой катастрофы ещё не доходило. Я и мои соседи неоднократно звонили в акимат по номеру 109, но никакой реальной помощи не последовало. Нас постоянно переадресовывают от одного чиновника к другому.

Под водой осталась вся рассада. Вода превратила дорогу, на которой никогда не было асфальта, в непроходимую для транспорта кучу грязи.

84-летняя Галина МАКСАК живёт в доме № 46/2, вместе с дочкой и её четырьмя приёмными детьми.

- Я 23 мая вызывала скорую, у меня давление подскочило до 230, - рассказала пенсионерка. – Скорая по вызову выехала, а в наш двор проехать не может. Врач в туфельках, сквозь нашу грязь не пролезть. пришлось дочке нести им сапоги. И это еще дорога постепенно под солнцем сохнет.

Если скорую вызовут в дом её соседа, 62-летнего Ивана МАЛИНКОВСКОГО, врачам пришлось бы проводить осмотр прямо на улице под забором. Весь участок дома № 48/1 затоплен. Вода стоит на уровне около полуметра от земли. Доступ от калитки забора до дома - по выложенному из железных балок мосту.

- Пришёл с работы, устал, но делать нечего – достаю все шланги, какие есть в доме, и пытаюсь откачать воду как могу, - сетует Малинковский. – Вода во дворе - это половина беды. Под домом - тоже вода. Боюсь, что фундамент размоет. Обращались в акимат, но пока помощи не было.

В доме № 28/13 по второму проезду ул. Спартака вода в огороде вода уже начала цвести. Заявку в службу «iKomek» хозяйка дома Ольга КОЗЫРЕВА отправила ещё 6 мая.

- В первый раз наш участок оказался затопленным, когда растаял снег, - вспоминает Ольга Геннадьевна. – Тогда приезжали специалисты, в несколько подходов откачивали воду. Но после сильных дождей участок затопило вновь. Делаем заявки, никто не реагирует. Говорят, чтобы ждали своей очереди.

Специалисты приехали по заявке только 26 мая, уже после того, как корреспондент «НГ» обратился за комментарием к руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбаю МУСИНУ.

Довольно старый на вид насос несколько часов откачивал воду в цистерну. Длины шланга не хватило, чтобы закинуть его в погреб. Работали на улице, периодически прерывая процесс, чтобы вода могла вытечь на огород сквозь кладку дома.

- Эта проблема стоит уже не один год, - сообщил Мусин «НГ» по телефону. – В этом году мы составили бюджетную заявку. Надеемся, что нам удастся на девяти улицах района Костанай-2 провести работы по водоотводу.

Как пояснил Мусин, подрядная организация ТОО «КапиталГруппСоюз» откачивает воду из домов по заявкам «iKomek». Вопрос корреспондента «НГ» о том, почему местные жители ждут рабочих неделями, он предложил задать самому подрядчику.

Заместитель директора ТОО«КапиталГруппСоюз» Адлет КАМЕЛОВ, приехавший на место ЧП, пояснил, что после дождей поступило около 140 заявок на откачку воды в районе Костанай-2. Жители встретили его эмоционально.

- Я долго не могла просто узнать – приняли нашу заявку или нет! - возмущалась пенсионерка Людмила ДМИТРИЕВА. – У меня 9 соток полностью были затоплены. Почти неделю я качала воду маленьким насосом. У нас уже лягушки появились! Живём на болоте, акимат не реагирует!

По словам Камелова, последствия первого паводка - от таяния снега - ликвидировали рабочие и спецтехника из шести подрядных организацией. А с дождевой работает только одна.

-У нас три единицы техники, мы успели отработать по 60 заявкам, - рассказал Камелов. – За неделю постараемся отработать и по оставшимся. Почти все обращения пришли в один день. Мы сформировали список и работаем по нему. Каждый день скидываем фото- и видеоотчёты о проделанной работе в чат «iKomek». Здесь, помимо дождевой воды, ещё и грунтовые затапливают участки. У нас много случаев, когда мы приезжаем, откачиваем всю воду, а через час как будто нас здесь не было – снова всё затоплено.

По многим адресам мотопомпа может только перекачать воду с участка на проезжую часть, которая и так размыта дождями. Камелов отмечает - если ливнёвки обустроят хотя бы на центральной ул. Спартака, то процесс откачки значительно ускорится.

Ну а пока жители Костанай-2 живут в ожидании - одобрения бюджетной заявки на монтаж ливневой канализации и... новых дождей.

Фото Георгия ГОВОРОВА