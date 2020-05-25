В качестве решения проблемы Талгат Нарикбаев предложил закрепить ответственность за вузами в вопросе качества специалистов, вплоть до возврата бюджетных денег государству. Сейчас предложение об ответственности вузов на рассмотрении Минобразования.

"Нами при анализе установлено, что и государственные национальные вузы грешат тем, что в них нет конкурса как такового. Студенты получают пятерки-четверки, очень редко получают тройки, а двойки вообще не получают. Высокая "доводимость". 100 человек пришли на первом курсе, выпускается 90-95 человек. Эти 5-10 человек – люди, которые по собственному желанию ушли. В итоге государство получает массу выпускников со слабой подготовкой, и мы получаем массу выпускников с завышенной самооценкой, дипломированных выпускников, которые в итоге не идут на работу, потому что работодатели не принимают их из-за слабой подготовки", - сказал ректор вуза.