Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае

Женщина 1999 года рождения вернулась из Российской Федерации. Лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Иллюстративное фото financoff.com

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы.

- В ходе эпидемиологического расследовании установлены два близких контактных лица, которые изолированы в карантинный стационар, - сообщили в штабе. - В настоящее время проводится весь спектр противоэпидемиологических мероприятий. Дополнительный круг контактных лиц определяется и берется под медицинское наблюдение.

По состоянию на 17 мая в области выявлено 79 человек с инфекцией COVID-19, 5 человек выздоровело, 1 скончался.