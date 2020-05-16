Токаев узаконил расширение своих полномочий при ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев узаконил расширение своих полномочий при чрезвычайных положениях (ЧП), передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения», - сообщили в Акорде в субботу.

Напомним, 14 мая закон был принят в парламенте Казахстана. Законопроектом законодательно закрепляются полномочия президента РК, позволяющие на период чрезвычайного положения принимать соответствующие акты, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования отдельных общественных отношений в социально-экономической сфере.

В частности, на основании актов президента устанавливаются особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных закупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, государственного имущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.