Еще два житикаринца заразились коронавирусной инфекцией

В Костанайской области выявлено еще 2 факта заражения COVID-19.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух мужчин - 1990-го и 1991 года рождения - проживающих в Житикаре. сообщил сегодня, 16 мая, областной оперативный штаб. Оба являются контактными с ранее выявленными больными. Данные граждане госпитализированы, получают необходимое лечение.

По состоянию на 16 мая в Костанайской области зарегистрировано 76 человек с инфекцией COVID-19