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Еще два житикаринца заразились коронавирусной инфекцией
16 мая 2020, 10:26 | Коронавирус
В Костанайской области выявлено еще 2 факта заражения COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у двух мужчин - 1990-го и 1991 года рождения - проживающих в Житикаре. сообщил сегодня, 16 мая, областной оперативный штаб. Оба являются контактными с ранее выявленными больными. Данные граждане госпитализированы, получают необходимое лечение.
По состоянию на 16 мая в Костанайской области зарегистрировано 76 человек с инфекцией COVID-19
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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