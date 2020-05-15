Исключить еще 24 справки из госуслуг предложили в Казахстане

Межведомственная комиссия (МВК) по вопросам оказания государственных услуг на очередном заседании обсудила с госорганами вопрос исключения ряда справок из реестра государственных услуг, речь шла о 24 информационных справках, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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Как отметил заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития Адилет Кушербаев, в государственном реестре 694 услуги, 49 из них - справки.

"На сегодня имеют место случаи, когда гражданам приходится запрашивать эти справки у одного государственного органа для того, чтобы предоставить их в другой госорган. Это приводит к излишней бумажной волоките и бюрократии. Поэтому предлагается исключить ряд справок, содержащих те данные, которые госорган может запросить у своих коллег самостоятельно, получив на это разрешение от гражданина", - отметил Кушербаев.

Государственные органы при этом смогут получать необходимые сведения благодаря проводимой интеграции баз данных в информационных системах. А в случаях, когда информацию запрашивает другой человек, или организация не имеющие доступа к основным информсистемам, то гражданин сможет подтвердить или отказать им в предоставлении сведений посредством сервиса третьих лиц.

Среди справок, которые на этот раз было предложено исключить из реестра, "выдача справки о наличии либо отсутствии судимости", "выдача справки о временной нетрудоспособности", "предоставление сведений из государственного земельного кадастра".

Председатель межведомственной комиссии министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев обратил внимание участников заседания на важность технической готовности государственных органов к данному процессу.

"Главой государства перед нами поставлена задача вывести в онлайн, операции по получению консультаций, справок и подачи заявлений. Мы считаем, что в этом плане нам нужно двигаться в сторону проактивного оказания госуслуг. Поэтому справки, которые госорган может получить самостоятельно - нужно исключать. Но важно, чтобы при этом все государственные органы к этому были готовы технически, чтобы потом не было сюрпризов, и они не продолжали запрашивать несуществующих справок из-за того, что сами своевременно не провели необходимую интеграцию", - заключил Жумагалиев.

Сообщается, что по итогам предыдущих заседаний комиссии уже были отменены пять видов справок, среди них адресная справка, выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское образование. Это позволило сократить бумажный документооборот на 14 миллионов документов.

Кроме того, по 25 справкам ранее уже было принято решение об исключении их из реестра и на сегодня в данном направлении уполномоченные госорганы предпринимают технические и юридические меры. Ожидается, что до конца года и эти справки будут отменены.

Напомним, с 1 ноября 2019 года в Казахстане отменили адресную справку. Теперь госорганы, школы, медицинские учреждения и другие смогут получают данные о казахстанцах через объединенные базы данных.