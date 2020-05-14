Президент РК предложил ввести прогрессивную шкалу ИПН, согласно которой налог с дохода до 300 000 тенге в месяц составит 7%, с дохода до 1,5-2 млн тенге - 10%, с дохода выше этой суммы - 13-15%. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Это справедливо, когда богатые платят государству больше, а бедные - меньше.

Да. Прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога внедрили в США и Европе.

Нет. Нельзя наказывать людей за то, что они зарабатывают деньги своим умом и трудом.

Нет. Власть в Казахстане не умеет эффективно тратить деньги налогоплательщиков.

