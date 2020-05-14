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Названа дата возобновления ж/д сообщения
14 мая 2020, 09:03 | Государство
В Казахстане начнется поэтапное восстановление железнодорожного сообщения внутри страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Как сообщается, данное решение было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
"С 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте", - говорится в сообщении ведомства.
На начальном этапе будут курсировать 54 поезда по следующим направлениям:
- из Костаная в Караганду, Аркалык, Алматы;
- из Нур-Султана в Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск / Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорду;
- из Алматы в Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Урлальск, Петропавловск;
- Кызылорда – Семей;
- Караганда – Жезказган;
- из Кызылорды в Кокшетау, Петропавловск и пригородные сообщения.
Как уточняется, продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.
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