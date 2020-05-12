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Четыре новых случая КВИ зарегистрировали в Житикаре
12 мая 2020, 09:02 | Коронавирус
О новых случаях заражения стало известно в 23.00 11 мая. Зараженные - трое женщин 1964, 1968 и 1995 года рождения и мужчина 1999 года рождения.
Все новые зараженные - предполагаемые контактные с больными. Их выявили в ходе эпидемиологического расследования. Диагноз был подтвержден исследованием ПЦР. Об этом сообщили в информационном штабе Костанайской области.
- Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции, - сообщили в штабе. Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.
По состоянию на конец суток 11 мая в Костанайской области выявлено 66 человек с инфекцией СOVID-19, 30 человек выздоровело, 1 скончался.
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