Как забронировать очередь в ЦОН, если вы - юридическое лицо?

ЦОНы в Костанайской области вновь работают. Но для оформления «бумажных» услуг людям приходится походить новое испытание под названием «Забронируй очередь!».

Еще до праздников на портале egov.kz заработал функционал по бронированию очереди в ЦОН. Одаоко сегодня, в первый день работы ЦОНа, у входа в него скапливались непонимающие, недовольные и просящие о помощи люди.

Гражданский журналист "НГ" и по совместительству - юрист частной фирмы пытался узнать, как забронировать очередь в ЦОН по услуге, для которой еще нет электронной альтернативы. Следуя представленной на портале инструкции, получил итог в виде неутешительной надписи «Услуга доступна только физическим лицам».

Чтобы разобраться в этой ситуации, пришлось потратить около 3 часов. К сожалению, не все консультанты единого контактного центра 1414 могут объяснить, что и как делать. Да еще из-за большой нагрузки на контакт-центр дозвониться в него очень проблематично. Поэтому получить грамотную консультацию удалось только со второго раза.

Оказывается, забронировать очередь для оказания услуг юридическому лицу можно. Просто на порталнужно заходить не по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица, а по ЭЦП сотрудника или руководителя, то есть - физического лица. А дальше совершить действия, аналогичные тем, что указаны в инструкции для физических лиц. Выбрать регион, отдел ЦОНа, отметить в списке необходимую услугу, выбрать дату и время. И получить заветную SMS о подтверждении бронирования. Нужно учитывать, что в сам ЦОН запускают при предъявлении телефона с SMS.

Также на портал можно зайти по одноразовому паролю - с помощью ИИН и номера телефона, на который придет код. При этом необходимо, чтобы номер телефона был зарегистрирован в мобильной базе граждан.