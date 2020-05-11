Коронавирус в Костанайской области:
Оплату комуслуг гражданам из социально уязвимых слоёв возместят вне зависимости от того, на кого оформлено жильё
В Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг во время карантина внесли изменения, согласно которым получить 15 тысяч тенге в качестве компенсации оплаты за комуслуги могут родственники людей из социально уязвимых слоёв, проживающие с ними совместно, сообщили в МИИР РК.
"В правила включены нормы по возмещению платежей по оплате за коммунальные услуги членам семей, совместно проживающих с определёнными категориями лиц. В эти категории входят:
- инвалиды I, II, III групп;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;
- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;
- граждане, получающие адресную социальную помощь", – говорится в сообщении.
В случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета акиматам предоставлена возможность по определению категорий получателей, условий и порядка возмещения, добавили в министерстве.
18 апреля стало известно о том, что государство возместит по 15 тысяч тенге в месяц за комунальные услуги гражданам из социально уязвимых слоёв населения во всех регионах, закрытых на карантин.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 75
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020