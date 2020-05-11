На оплату могут претендовать родственники людей из определённых категорий, проживающие с ними вместе, передает Informburo.kz

В Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг во время карантина внесли изменения, согласно которым получить 15 тысяч тенге в качестве компенсации оплаты за комуслуги могут родственники людей из социально уязвимых слоёв, проживающие с ними совместно, сообщили в МИИР РК.

"В правила включены нормы по возмещению платежей по оплате за коммунальные услуги членам семей, совместно проживающих с определёнными категориями лиц. В эти категории входят:

инвалиды I, II, III групп;

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

многодетные семьи;

пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

граждане, получающие адресную социальную помощь", – говорится в сообщении.

В случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета акиматам предоставлена возможность по определению категорий получателей, условий и порядка возмещения, добавили в министерстве.

18 апреля стало известно о том, что государство возместит по 15 тысяч тенге в месяц за комунальные услуги гражданам из социально уязвимых слоёв населения во всех регионах, закрытых на карантин.