Коронавирус в Костанайской области:
Токаев сделал заявление о карантине
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о карантине. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz.
Фото:Берік Уәли
"Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе", - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
Фото:Берік Уәли
Отмечается, что полный текст выступления Президента будет опубликован на akorda.kz.
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