60 дней дали казахстанцам, чтобы привести в порядок документы, срок действия которых закончился во время режима ЧП

Все документы, срок действия которых приостанавливался в период действия режима ЧП, будут признаваться действительными в течение 60 дней, начиная с 11 мая.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ. Он напомнил, что все 24 ЦОНа в регионе возобновили работу в полном объеме. Подразделения миграционной полиции также начали принимать граждан, здесь можно оформить разрешение на выезд на ПМЖ, разрешение на временное прибывание в РК, а также выездную визу.

- Все документы в течение 60 дней будут признавать все госорганы, - отметил Дутпаев. - На этот период граждане не будут привлекаться к административной ответственности. У них есть два месяца, чтобы привести свои документы в порядок. Что касается иностранных граждан, которые хотят покинуть территорию Казахстана, миграционная служба будет выдавать разрешение на выезд. Для этих целей гражданину предоставят время от 10-ти до 15 дней. Остаться в стране иностранец может по причинам, оговоренным в законодательстве: воссоединение с семьёй, на работу, на учёбу, на лечение, бизнес-имигранты. Таким гражданам будем выдавать разрешения в автоматическом порядке.

Миграционные ЦОНы будут работать в формате живой очереди.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-62-55, 52-61-50.