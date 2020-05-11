Еще один случай COVID-19 выявлен в Житикаре

Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 2001 года рождения. Он был госпитализирован в связи с контактом с ранее заболевшим пациентом. Диагноз у житикаринца был подтвержден в результате диагностического исследования ПЦР. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в оперативном информационном штабе.

- На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение, - сообщили в штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больным. В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 11.15 11 мая в области выявлено 62 человека с инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровело, 1 скончался.