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Еще один случай COVID-19 выявлен в Житикаре
11 мая 2020, 11:14 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 2001 года рождения. Он был госпитализирован в связи с контактом с ранее заболевшим пациентом. Диагноз у житикаринца был подтвержден в результате диагностического исследования ПЦР. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в оперативном информационном штабе.
- На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение, - сообщили в штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больным. В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на 11.15 11 мая в области выявлено 62 человека с инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровело, 1 скончался.
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