Коронавирус в Костанайской области:
Вахтовик с Тенгиза и женщина из Житикары - Еще два случая COVID-19 выявлено в Костанайской области
Коронавирусная инфекция обнаружена у мужчины 1978 года рождения, работающего вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. Диагноз подтвержден исследованием ПЦР. Об этом сообщили в оперативном информационном штабе.
Иллюстративное фото https://nisanurdergisi.com/
Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение Костанайской областной больницы.
У женщины 1970 года рождения, проживающей в Житикаре, коронавирус выявили в результате скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию. Ее госпитализировали в инфекционный стационар.
- В обоих случаях близкие по контакту лица взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в штабе.
По состоянию на 12.20 8 мая на территории Костанайской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19, 18 человек выздоровело, 1 скончался.
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