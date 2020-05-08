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Вахтовик с Тенгиза и женщина из Житикары - Еще два случая COVID-19 выявлено в Костанайской области

8 мая 2020, 12:26 |  Коронавирус

Коронавирусная инфекция обнаружена у мужчины 1978 года рождения, работающего вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. Диагноз подтвержден исследованием ПЦР. Об этом сообщили в оперативном информационном штабе.

Иллюстративное фото https://nisanurdergisi.com/

Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. 

У женщины 1970 года рождения, проживающей в Житикаре, коронавирус выявили в результате скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию. Ее госпитализировали в инфекционный стационар. 

- В обоих случаях близкие по контакту лица взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в штабе.

По состоянию на 12.20 8 мая на территории Костанайской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19, 18 человек выздоровело, 1 скончался.
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