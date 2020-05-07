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Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Житикаре

7 мая 2020, 11:02 |  Коронавирус

Коронавирусная инфекция подтверждена у  трех мужчин 1981, 1987 и 1991 г.р., а также у женщины 1996 г.р., сообщает оперативный областной штаб. Все четверо - из числа контактных с ранее заболевшим.

Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение житикаринской ЦРБ. Состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с данными гражданами.

В Костанайской области по состоянию на утро 7 мая зарегистрировано 58 человек с инфекцией COVID-19.
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Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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