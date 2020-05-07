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Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
7 мая 2020, 11:02 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция подтверждена у трех мужчин 1981, 1987 и 1991 г.р., а также у женщины 1996 г.р., сообщает оперативный областной штаб. Все четверо - из числа контактных с ранее заболевшим.
Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение житикаринской ЦРБ. Состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с данными гражданами.
В Костанайской области по состоянию на утро 7 мая зарегистрировано 58 человек с инфекцией COVID-19.
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