Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Житикаре

Коронавирусная инфекция подтверждена у трех мужчин 1981, 1987 и 1991 г.р., а также у женщины 1996 г.р., сообщает оперативный областной штаб. Все четверо - из числа контактных с ранее заболевшим.

Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение житикаринской ЦРБ. Состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с данными гражданами.



В Костанайской области по состоянию на утро 7 мая зарегистрировано 58 человек с инфекцией COVID-19.