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Треть казахстанцев, отправленных на карантин, нарушали режим изоляции

7 мая 2020, 08:07 |  Коронавирус

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Тимур Султангазиев сообщил, что в мае 29 процентов находящихся на домашнем карантине в Казахстане нарушали режим изоляции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Выяснилось достаточно большое количество случаев в нескольких регионах по нарушению домашнего карантина. Предварительно по итогам мониторинга было выявлено, что на 30 апреля 4 процента всех лиц, которые подлежат домашнему карантину, нарушили соответствующий режим. На май эта цифра возросла до 29 процентов, - сказал он на брифинге в Нур-Султане.  

По его словам, информация о нарушителях была направлена в правоохранительные органы.  
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