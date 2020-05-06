Коронавирус в Костанайской области:
В Минздраве ответили на вопрос о продлении карантина в Казахстане
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев высказался о продлении карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Если смотреть по приросту, есть тенденция на снижение прироста (заболеваемости коронавирусом. - Прим.). В апреле средний был 15-16 процентов, за последнюю пару недель не превышает 7 процентов, а за последние 3 дня не превышает 4 процентов. Вопрос о продлении карантина в Казахстане находится на контроле Госкомиссии и главного санврача. Предпосылки имеются, но есть четкие критерии для снятия карантина. Чтобы этого достичь, населению надо соблюдать меры по рекомендации Минздрава", - заключил он.
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