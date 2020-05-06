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В Минздраве ответили на вопрос о продлении карантина в Казахстане

6 мая 2020, 16:53 |  Коронавирус

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев высказался о продлении карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов 

 "Имеются ли предпосылки для продления карантина?" - прозвучал вопрос от журналистов. 

"Если смотреть по приросту, есть тенденция на снижение прироста (заболеваемости коронавирусом. - Прим.). В апреле средний был 15-16 процентов, за последнюю пару недель не превышает 7 процентов, а за последние 3 дня не превышает 4 процентов. Вопрос о продлении карантина в Казахстане находится на контроле Госкомиссии и главного санврача. Предпосылки имеются, но есть четкие критерии для снятия карантина. Чтобы этого достичь, населению надо соблюдать меры по рекомендации Минздрава", - заключил он. 
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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