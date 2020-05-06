Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег? Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.

Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.

Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.

Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.

