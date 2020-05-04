Призыв на воинскую службу перенесли впервые в истории Казахстана

Призыв на срочную воинскую службу в Казахстане приостановлен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Сакен Жусупов.

"Во всех регионах страны была приостановлена работа призывных и медицинских комиссий и отправка в войска молодого пополнения. В этой связи Главой государства подписан соответствующий Указ о переносе сроков призыва граждан на срочную воинскую службу с июня на август 2020 года", - сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС полковник Сакен Жусупов на брифинге в Нур-Султане.

Указом предусматривается увеличение ранее утвержденного срока призыва граждан на срочную воинскую службу с июня до августа текущего года включительно.

"Призыв граждан на службу возобновится после снятия режима чрезвычайного положения и продлится до 31 августа. В свою очередь, увольнение военнослужащих, призванных весной 2019 года, будет произведено до 30 июня 2020 года, в случае снятия режима чрезвычайного положения", - пояснил Жусупов.

Сообщается, что призыв и увольнение будут организованы и проведены в соответствии с действующим законодательством, введение каких-либо изменений не предполагается.

"С первых дней введения в стране чрезвычайного положения Вооруженные Силы активно участвуют в выполнении различных задач. Сегодня уже задействовано порядка девяти с половиной тысяч военнослужащих в двадцати девяти городах. Они осуществляют патрулирование, дезинфекцию и выполняют другие задачи", - рассказал Сакен Жусупов.

Он добавил, что решение о приостановлении увольнения военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок, и переносе сроков очередного призыва граждан на срочную воинскую службу принимается впервые в истории Казахстана и направлено на обеспечение безопасности наших граждан.

По поручению министра обороны в Вооруженных Силах спланирован и проводится ряд практических мероприятий по обеспечению безопасности военнослужащих, подлежащих увольнению со срочной службы.

Он рассказал, что местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска.