«Режим карантина на территории Костанайской области продолжается» - ДККБТУ

Режим чрезвычайного положения (ЧП), изначально введенный в Казахстане до 1 мая, указом президента страны продлен до 11 мая. В Костанайской области с 17 апреля был введен режим карантина.

Фото из архива "НГ"

Читатели "НГ" обращаются в редакцию с вопросами, полагая, что карантин также введен до 1 мая. Однако в департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области (ДККБТУ) пояснили, что это не так.

- В Постановлении № 11 главного санитарного врача области Владимира Нечитайло говорится о том, что карантин по всей территории Костанайской области вводится с 00.00 часов 17 апреля 2020 года, - объяснили в ведомстве. - Сроки окончания действия карантина в постановлении не оговорены. И не могут быть оговорены, потому что не известно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в области. Так что режим карантина в Костанайской области продолжается.

В ДККБТУ пояснили, что сейчас обсуждается возможность ослабления режима каранатина. И заверили, что обо всех изменениях будут своевременно информировать жителей области.