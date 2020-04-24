Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 2334 случая (+45 за сутки),
568 выздоровевших (+8 за сутки), 24 умерли (+4 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  38 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Работающие в двух организациях казахстанцы могут получить 42 500 тенге, если предоставят необходимые справки

24 апреля 2020, 11:47 |  Государство
При наличии у гражданина двух и более источников дохода система автоматически выдаёт отказ. В этом случае нужно предоставить доказательства потери работы, передает Informburo.kz.

cdn.qazaqstan.tv

В Центре развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения объяснили, почему работающим в двух организациях приходит отказ в выплате 42 500 тенге и что нужно делать, чтобы всё-таки получить эти деньги.

В центре отметили, что Государственный фонд социального страхования принял решение отказывать в выплате 42 500 тенге при наличии двух и более источников дохода. Когда такой гражданин отправляет заявку, система проверяет её по имеющейся базе, видит, что у него имеется доход от двух и более организаций, и автоматически выдаёт отказ.

Однако и в этих случаях можно получить госпомощь, если человека отправили в отпуск без содержания во всех организациях, где он числится.

"В таких случаях мы разъясняем, что гражданин должен взять справки о выходе в отпуск без содержания со всех организации, где работает. Затем ему необходимо написать обращение в ГФСС и прикрепить все справки", – сообщил специалист центра Жанболат Данияров.

Для рассмотрения обращений граждан по вопросам получения социальной выплаты 42 500 тенге определены:

  • call-центр 1414 – для юридической консультации;
  • call-центр 1411, электронная почта 42500@gfss.kz – для получения информации о назначении выплаты, причинах задержки и отказе выплаты;
  • сайт 42500.enbek.kz, электронная почта 42500@enbek.kz Министерства труда и социальной защиты – для обращений граждан по всем вопросам о выплатах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.04.20 15:48 "Откуда она взялась..." - жители Костанайской области обнаруживают проснувшихся и греющихся на солнышке степных гадюк
24.04.20 13:22 Список номеров, куда можно подать заявку на получение 15 000 тенге расширил акимат Костаная
24.04.20 12:11 Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
24.04.20 11:56 Экстренные больные перенаправляются в областную больницу в связи с выявлением Covid-19 у пациента горбольницы Костаная
24.04.20 10:49 У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19
23.04.20 20:41 «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
23.04.20 18:11 Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области
23.04.20 17:24 МВД предлагает акиматам отменить ограничения на передвижение для дачников
23.04.20 15:44 Две улицы закрыли для ремонта в Костанае
23.04.20 14:39 "Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 2
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 18 Queries | 72 Files Loaded: 632.57 Ko | Raw HTML: 44.6 Ko -
^ Наверх