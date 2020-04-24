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Работающие в двух организациях казахстанцы могут получить 42 500 тенге, если предоставят необходимые справки
cdn.qazaqstan.tv
В Центре развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения объяснили, почему работающим в двух организациях приходит отказ в выплате 42 500 тенге и что нужно делать, чтобы всё-таки получить эти деньги.
В центре отметили, что Государственный фонд социального страхования принял решение отказывать в выплате 42 500 тенге при наличии двух и более источников дохода. Когда такой гражданин отправляет заявку, система проверяет её по имеющейся базе, видит, что у него имеется доход от двух и более организаций, и автоматически выдаёт отказ.
Однако и в этих случаях можно получить госпомощь, если человека отправили в отпуск без содержания во всех организациях, где он числится.
"В таких случаях мы разъясняем, что гражданин должен взять справки о выходе в отпуск без содержания со всех организации, где работает. Затем ему необходимо написать обращение в ГФСС и прикрепить все справки", – сообщил специалист центра Жанболат Данияров.
Для рассмотрения обращений граждан по вопросам получения социальной выплаты 42 500 тенге определены:
- call-центр 1414 – для юридической консультации;
- call-центр 1411, электронная почта 42500@gfss.kz – для получения информации о назначении выплаты, причинах задержки и отказе выплаты;
- сайт 42500.enbek.kz, электронная почта 42500@enbek.kz Министерства труда и социальной защиты – для обращений граждан по всем вопросам о выплатах.
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