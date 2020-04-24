При наличии у гражданина двух и более источников дохода система автоматически выдаёт отказ. В этом случае нужно предоставить доказательства потери работы, передает Informburo.kz

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В Центре развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения объяснили, почему работающим в двух организациях приходит отказ в выплате 42 500 тенге и что нужно делать, чтобы всё-таки получить эти деньги.

В центре отметили, что Государственный фонд социального страхования принял решение отказывать в выплате 42 500 тенге при наличии двух и более источников дохода. Когда такой гражданин отправляет заявку, система проверяет её по имеющейся базе, видит, что у него имеется доход от двух и более организаций, и автоматически выдаёт отказ.

Однако и в этих случаях можно получить госпомощь, если человека отправили в отпуск без содержания во всех организациях, где он числится.

"В таких случаях мы разъясняем, что гражданин должен взять справки о выходе в отпуск без содержания со всех организации, где работает. Затем ему необходимо написать обращение в ГФСС и прикрепить все справки", – сообщил специалист центра Жанболат Данияров.

Для рассмотрения обращений граждан по вопросам получения социальной выплаты 42 500 тенге определены: