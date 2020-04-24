Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 2344 случая (+45 за сутки),
560 выздоровевших (+0 за сутки), 22 умерли (+2 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  38 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19

24 апреля 2020, 10:49 |  Коронавирус

Короновирусная инфекция выявлена у мужчины 1972 года рождения и женщины 1965 года рождения. Оба - контактные с ранее заболевшими гражданами. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в оперативном информационном штабе.

- Устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы, - сообщили в штабе. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На 10.50 пятницы, 24 апреля, в Костанайской области подтверждены 38 случаев заболевания коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.04.20 20:41 «Первый раз прощается. Второй запрещается?» - Проверка такси на соблюдение санитарных норм прошла в Костанае
23.04.20 18:11 Два коррупционных правонарушения расследуются в Костанайской области
23.04.20 17:24 МВД предлагает акиматам отменить ограничения на передвижение для дачников
23.04.20 15:44 Две улицы закрыли для ремонта в Костанае
23.04.20 14:39 "Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
23.04.20 12:29 Новые телефоны для приема заявок на 15 000 тенге обозначил акимат Костаная
23.04.20 12:08 Как будут отдыхать казахстанцы в мае?
23.04.20 11:20 Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области
23.04.20 10:44 Карантин учебе не помеха
23.04.20 10:33 Еще у одного человека подтвердился коронавирус в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 7
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 18 Queries | 72 Files Loaded: 632.57 Ko | Raw HTML: 41.17 Ko -
^ Наверх