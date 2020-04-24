У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19

Короновирусная инфекция выявлена у мужчины 1972 года рождения и женщины 1965 года рождения. Оба - контактные с ранее заболевшими гражданами. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в оперативном информационном штабе.

- Устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы, - сообщили в штабе. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На 10.50 пятницы, 24 апреля, в Костанайской области подтверждены 38 случаев заболевания коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.