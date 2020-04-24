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Коронавирус в Казахстане: 2344 случая (+45 за сутки),
560 выздоровевших (+0 за сутки), 22 умерли (+2 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
38 случаев (+2 за сутки), 3 выздоровевших (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
У двух жителей Житикары подтвердился COVID-19
24 апреля 2020, 10:49 | Коронавирус
Короновирусная инфекция выявлена у мужчины 1972 года рождения и женщины 1965 года рождения. Оба - контактные с ранее заболевшими гражданами. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в оперативном информационном штабе.
- Устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы, - сообщили в штабе. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
На 10.50 пятницы, 24 апреля, в Костанайской области подтверждены 38 случаев заболевания коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
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