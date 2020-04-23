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652 медработника заразились коронавирусом

23 апреля 2020, 09:40 |  Коронавирус

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о случаях заражения коронавирусом среди медработников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Ксении РЕБИК

Айжан Есмагамбетова отметила, что общее число зараженных медиков составило 652.

"Состояние легкой и средней степени, тяжелых нет", - сообщила главный санврач на брифинге. 

Из общего количества зараженных медработников в Акмолинской области - 3, в Актюбинской - 0, Алматинской - 15, Атырауской - 25, ВКО - 0, Жамбылской - 6, ЗКО - 5, Карагандинской - 2, Костанайской - 2, Кызылординской - 14, Мангистауской - 1, Павлодарской - 2, Туркестанской - 12, СКО - 15, Нур-Султане - 131, 
Шымкенте - 24, Алматы - 375.

Отметим, что озвученые Есмагамбетовой данные по регионам не соответсвуют общему количеству заражений среди медиков (632 случая в озвученных ею данных по регионам).

Напомним, в Казахстане коронавирусом заболели 2135 человек, 515 человек вылечились, 19 скончались.
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