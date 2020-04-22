"Три миллиарда карася" - ролик о заморе рыбы прокомментировали в управлении природных ресурсов Костанайской области

Видеоролик, в котором показана кишащая под ногами рыба, активно обсуждается жителями Костанайской области в соцсетях с 20 апреля. На ролике слышен голос автора: «…три миллиарда карася тут и один миллиард сазана…».

Кадр из видео

В самом видео место водоема не называется, но в комментариях к нему сообщается, что все это происходит на территории Узункольского района Костанайской области.

- При проверке достоверности данной информации на популярном видеохостинге YouTube был обнаружен аналогичный видеоролик у пользователя Фёдор Лякин, - сообщил "НГ" руководитель отдела рыбного и охотничьего хозяйства ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области" Байтас УМАРОВ. - Видео было опубликовано 18 апреля 2020 года, его автор поясняет, что данная ситуация сложилась на территории Российской Федерации, на разливах реки Дон в Ростовской области.

Управление природных ресурсов просит жителей области не поддаваться панике - пик весеннего паводка уже пройден и большого ущерба рыбным ресурсам он не нанес.

- Мы не исключаем проявление подобных случаев на отшнурованных водоемах, однако природопользователи, за которыми закреплены рыбохозяйственные водоемы, приняли на себя обязательство по спасению рыбы оказавшихся в подобной ситуации, - отметил Умаров.

Если вы стали свидетелем угрозы жизни объектам животного мира, в том числе рыбным ресурсам, сообщите об этом по телефонам: 8 (7142) 53-04-10 (управление природных ресурсов и регулирования природопользования) и 54-00-53 (областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира).