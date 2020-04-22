Коронавирус в Костанайской области:
Бывший вице-министр Камалжан Надыров заразился коронавирусом
Бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров заразился коронавирусом, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов.
Бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров
Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.
"Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К. Т. Вместе с тем вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", в связи с чем он госпитализирован для лечения.
Выражаю слова поддержки и скорейшего выздоровления моему коллеге Камалжану Талгатовичу!
В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т. Ш. приостановлена", - сообщил Биртанов.
Ранее сообщалось, что Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 5
Всего: 121
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020