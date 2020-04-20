Работу поликлинической службы ЦРБ начали восстанавливать в Житикаре

О ситуации в Житикаринском районе сообщил сегодня, 20 апреля на совещании в режиме ВКС заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ.

- С 20 апреля начинается поэтапное восстановление работы поликлинической службы ЦРБ в здании педиатрической службы, - пояснил он. - Это 3 кабинета врача общей практики, 4 педиатрических участка и 1 гинекологический кабинет. После завершения домашнего карантина медработников и выписки с хирургического отделения больных, находящихся в изоляции, не исключена возможность перепрофилирования и дополнительного раскрытия инфекционных и реанимационных коек для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сейчас в этом районе задействованы 3 автомашины областной станции скорой помощи и 1 реанимобиль для транспортировки экстренных больных в Костанай.

Управлением здравоохранения определены медицинские учреждения для направление больных из Житикаринского района: Денисовская ЦРБ (детство и акушерство, гинекология), Камыстинская ЦРБ (терапия, хирургия, травматология), Лисаковская городская больница (пациенты с признаками инсульта)

18 апреля была создана комиссия по изучению ситуации и выявления очагов инфекции в районе, к работе в ней привлекли специалистов уполномоченных органов. Штаб комиссии работает в круглосуточном режиме.

По состоянию на 9 часов утра 20 апреля в инфекционном отделении Житикаринской районной больницы предназначенной под лечение больных с коронавирусной инфекцией, состоят 9 пациентов, из них 4 с подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные 5 ожидат результатов анализов.

В провизорном стационаре районной больницы под наблюдением находятся 24 человека.В отделении хирургии находится на изоляции 30 человек (терапевтических больных – 6, хирургических – 10, ухаживающих – 3, медперсонал - 11), планируемая дата выписки - 28 апреля.

В карантинном стационаре № 1 (реабилитационный центр) находятся 7 человек (медработников – 5, прочие - 2), в стационаре № 2 (профилакторий) находится 16 человек (медработников – 1, полицейские – 11, прочие - 4).

19 апреля из карантинных стационаров на домашний карантин переведены 94 сотрудника ЦРБ. Всего на домашнем карантине находится 265 сотрудников.

- В связи с выявлением положительного случая COVID-19 у двух сотрудников отдела полиции города Житикара и Житикаринского района было принято решение отправить весь личный состав отдела на домашний карантин, - напомнил Жундубаев. - Данные сотрудники с 18 апреля находятся в инфекционном отделении областной больницы для больных с подтвержденным COVID-19, в котором также получают лечение 4 пациента (жители Житикары), состояние всех пациентов расценивается как относительно удовлетворительное.

У всех сотрудников полиции отобраны образцы на лабораторные анализы, имевшие близкий контакт госпитализированы в карантинный стационар (11 человек). Житикаринским отделом Национального центра экспертиз дважды проведена обработка здания полиции дезсредствами.

Из Костаная вв Житикару прибыли 84 сотрудника полиции, еще 9 должны приехать сегодня. Они размещены в гостинице «Оазис» и общежитии Житикаринского политехнического колледжа, обеспечены 4-разовым питанием.

Фото пресс-службы облакимата