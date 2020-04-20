Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1775 случаев (+79 за сутки),
428 выздоровевших (+27 за сутки), 19 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
21 случаев (+6 за сутки), 1 выздоровевший (+1 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Работу поликлинической службы ЦРБ начали восстанавливать в Житикаре

20 апреля 2020, 13:16 |  Государство

О ситуации в Житикаринском районе сообщил сегодня, 20 апреля на совещании в режиме ВКС заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ.

- С 20 апреля начинается поэтапное восстановление работы поликлинической службы ЦРБ в здании педиатрической службы, - пояснил он. - Это 3 кабинета врача общей практики, 4 педиатрических участка и 1 гинекологический кабинет. После завершения домашнего карантина медработников и выписки с хирургического отделения больных, находящихся в изоляции, не исключена возможность перепрофилирования и дополнительного раскрытия инфекционных и реанимационных коек для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сейчас в этом районе задействованы 3 автомашины областной станции скорой помощи и 1 реанимобиль для транспортировки экстренных больных в Костанай.

Управлением здравоохранения определены медицинские учреждения для направление больных из Житикаринского района: Денисовская ЦРБ (детство и акушерство, гинекология), Камыстинская ЦРБ (терапия, хирургия, травматология), Лисаковская городская больница (пациенты с признаками инсульта)

18 апреля была создана комиссия по изучению ситуации и выявления очагов инфекции в районе, к работе в ней привлекли специалистов уполномоченных органов. Штаб комиссии работает в круглосуточном режиме.

По состоянию на 9 часов утра 20 апреля в инфекционном отделении Житикаринской районной больницы предназначенной под лечение больных с коронавирусной инфекцией, состоят 9 пациентов, из них 4 с подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные 5 ожидат результатов анализов.

В провизорном стационаре районной больницы под наблюдением находятся 24 человека.В отделении хирургии находится на изоляции 30 человек (терапевтических больных – 6, хирургических – 10, ухаживающих – 3, медперсонал - 11), планируемая дата выписки - 28 апреля.

В карантинном стационаре № 1 (реабилитационный центр) находятся 7 человек (медработников – 5, прочие - 2), в стационаре № 2 (профилакторий) находится 16 человек (медработников – 1, полицейские – 11, прочие - 4).

19 апреля из карантинных стационаров на домашний карантин переведены 94 сотрудника ЦРБ. Всего на домашнем карантине находится 265 сотрудников.

- В связи с выявлением положительного случая COVID-19 у двух сотрудников отдела полиции города Житикара и Житикаринского района было принято решение отправить весь личный состав отдела на домашний карантин, - напомнил Жундубаев. - Данные сотрудники с 18 апреля находятся в инфекционном отделении областной больницы для больных с подтвержденным COVID-19, в котором также получают лечение 4 пациента (жители Житикары), состояние всех пациентов расценивается как относительно удовлетворительное.

У всех сотрудников полиции отобраны образцы на лабораторные анализы, имевшие близкий контакт госпитализированы в карантинный стационар (11 человек). Житикаринским отделом Национального центра экспертиз дважды проведена обработка здания полиции дезсредствами.

Из Костаная вв Житикару прибыли 84 сотрудника полиции, еще 9 должны приехать сегодня. Они размещены в гостинице «Оазис» и общежитии Житикаринского политехнического колледжа, обеспечены 4-разовым питанием.

Фото пресс-службы облакимата
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.04.20 16:59 Что делать, если вы получили разрешение акимата на передвижение, но ваши данные отсутствует в базе "Сергек"?
20.04.20 16:57 Срок бесплатного хранения посылок продлил костанайский филиал «Казпочты» в связи с карантином
20.04.20 16:47 Какой будет погода ближайших двух дней в Костанайской области
20.04.20 16:34 Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
20.04.20 15:29 В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
20.04.20 14:11 Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
20.04.20 11:47 Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
20.04.20 10:12 4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
19.04.20 20:14 Заявление и.о. заведующего отделением Житикаринской больницы прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
19.04.20 19:18 Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Поддерживаете ли вы решение о введении карантина из-за короновируса на территории всей Костанайской области?
Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 3
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 18 Queries | 72 Files Loaded: 632.51 Ko | Raw HTML: 46.96 Ko -
^ Наверх