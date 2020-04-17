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Как будут работать поликлиники и оказываться стоматологическая помощь во время карантина в Костанайской области
Режим работы поликлиник в Костанайской области, начиная с 17 апреля. будут следующим: с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00. В субботу будут работать дежурные бригады для приема пациентов. Воскресенье - выходной.
Фото из архива "НГ"
Об этом "НГ" сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.
- Прием и процедуры будут проводиться в полном объёме, - пояснила она. - Все специалисты принимают. Запись - та же, как взрослых, так и детей. Вакцинация временно приостановлена. Но управление здравоохранения рекомендует: если возможно перенести визит к специалисту, то лучше его перенести.
Несмотря на сокращение рабочего времени, заработная плата медработников сохранится.
Стационарная помощь в больницах по-прежнему будет оказываться в круглосуточном режиме.
Экстренная стоматологическая помощь оказывается в рамках ОСМС социально уязвимым слоям населения в стоматологических клиниках по ул.Пушкина ("Стомед"), в 8-м микрорайоне и в поликлинике № 5 (ул. Уральская, 14), для детей - в детской стоматологической поликлинике.
Частные медицинские организации сейчас устанавливают свой режим работы.
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